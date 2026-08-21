BOTCOIN מחיר היום

מחיר BOTCOIN (BOTCOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 29.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOTCOIN ל USD הוא $ 0 לכל BOTCOIN.

BOTCOIN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 882,040, עם היצע במחזור של 100.00B BOTCOIN. ב‑24 השעות האחרונות, BOTCOIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BOTCOIN נע ב +0.17% בשעה האחרונה ו +2,042.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BOTCOIN (BOTCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 882.04K$ 882.04K $ 882.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 882.04K$ 882.04K $ 882.04K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BOTCOIN הוא $ 882.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOTCOIN הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 882.04K.