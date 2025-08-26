BOSagora (BOA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0072269 $ 0.0072269 $ 0.0072269 24 שעות נמוך $ 0.00772273 $ 0.00772273 $ 0.00772273 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0072269$ 0.0072269 $ 0.0072269 גבוה 24 שעות $ 0.00772273$ 0.00772273 $ 0.00772273 שיא כל הזמנים $ 0.00911844$ 0.00911844 $ 0.00911844 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00600593$ 0.00600593 $ 0.00600593 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.04% שינוי מחיר (1D) -1.77% שינוי מחיר (7D) -5.30% שינוי מחיר (7D) -5.30%

BOSagora (BOA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0075744. במהלך 24 השעות האחרונות, BOA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0072269 לבין שיא של $ 0.00772273, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00911844, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00600593.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOA השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, -1.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BOSagora (BOA) מידע שוק

שווי שוק $ 3.55M$ 3.55M $ 3.55M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.56M$ 11.56M $ 11.56M אספקת מחזור 468.61M 468.61M 468.61M אספקה כוללת 1,526,755,093.0 1,526,755,093.0 1,526,755,093.0

שווי השוק הנוכחי של BOSagora הוא $ 3.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOA הוא 468.61M, עם היצע כולל של 1526755093.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.56M.