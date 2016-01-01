BOSagora (BOA) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי BOSagora (BOA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
BOSagora (BOA) מידע

The BOS platform project was started in late 2016, and has undergone a major change in technical governance and direction in early 2018. From 2019, We intend to set our course to the original white paperat the time of the ICO with a new brand name called BOSAGORA.

BOSAGORA came from the word “BOS” and “AGORA” combined together, which shows the true birth of democracy.

BOSAGORA aims toward more democratic and productive decision-making process with a blockchain implementation.

אתר רשמי:
https://www.bosagora.io/
מסמך לבן:
https://bosagora.io/files/BOSAGORA_Whitepaper_EN_Aug_2024.pdf

BOSagora (BOA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BOSagora (BOA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 3.36M
$ 3.36M$ 3.36M
ההיצע הכולל:
$ 1.53B
$ 1.53B$ 1.53B
אספקה במחזור:
$ 468.61M
$ 468.61M$ 468.61M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 10.95M
$ 10.95M$ 10.95M
שיא כל הזמנים:
$ 0.00911844
$ 0.00911844$ 0.00911844
שפל כל הזמנים:
$ 0.00600593
$ 0.00600593$ 0.00600593
מחיר נוכחי:
$ 0.00716922
$ 0.00716922$ 0.00716922

BOSagora (BOA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של BOSagora (BOA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של BOA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות BOAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את BOAטוקניומיקה, חקרו אתBOAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.