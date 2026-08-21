Sentio מחיר היום

מחיר Sentio (ST) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0117, עם שינוי של 2.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ST ל ILS הוא ₪ 0.0117 לכל ST.

Sentio כרגע מדורג במקום #1783 לפי שווי שוק של ₪ 655.20K, עם היצע במחזור של 56.00M ST. ב‑24 השעות האחרונות, ST סחר בין ₪ 0.0116 (נמוך) ל ₪ 0.01256 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.649033550439677637, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0683907345754130368.

ביצועים לטווח קצר, ST נע ב -0.60% בשעה האחרונה ו -10.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 57.35K.

Sentio (ST) מידע שוק

דירוג No.1783 שווי שוק ₪ 655.20K₪ 655.20K ₪ 655.20K נפח (24 שעות) ₪ 57.35K₪ 57.35K ₪ 57.35K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 11.70M₪ 11.70M ₪ 11.70M אספקת מחזור 56.00M 56.00M 56.00M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 5.60% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Sentio הוא ₪ 655.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 57.35K. ההיצע במחזור של ST הוא 56.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 11.70M.