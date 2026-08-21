RE מחיר היום

מחיר RE (RE) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.51267, עם שינוי של 1.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RE ל ILS הוא ₪ 0.51267 לכל RE.

RE כרגע מדורג במקום #291 לפי שווי שוק של ₪ 81.82M, עם היצע במחזור של 159.60M RE. ב‑24 השעות האחרונות, RE סחר בין ₪ 0.498 (נמוך) ל ₪ 0.5727 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 1.768501275710420719, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 1.178273445700880165.

ביצועים לטווח קצר, RE נע ב +1.19% בשעה האחרונה ו +12.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 426.05K.

RE (RE) מידע שוק

דירוג No.291 שווי שוק ₪ 81.82M₪ 81.82M ₪ 81.82M נפח (24 שעות) ₪ 426.05K₪ 426.05K ₪ 426.05K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 512.67M₪ 512.67M ₪ 512.67M אספקת מחזור 159.60M 159.60M 159.60M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 15.96% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של RE הוא ₪ 81.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 426.05K. ההיצע במחזור של RE הוא 159.60M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 512.67M.