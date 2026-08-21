BobIsDead מחיר היום

מחיר BobIsDead (DEAD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DEAD ל USD הוא $ 0 לכל DEAD.

BobIsDead כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 153,686, עם היצע במחזור של 999.84M DEAD. ב‑24 השעות האחרונות, DEAD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DEAD נע ב -0.43% בשעה האחרונה ו -0.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 392.87.

BobIsDead (DEAD) מידע שוק

שווי שוק $ 153.69K$ 153.69K $ 153.69K נפח (24 שעות) $ 392.87$ 392.87 $ 392.87 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 153.69K$ 153.69K $ 153.69K אספקת מחזור 999.84M 999.84M 999.84M אספקה כוללת 999,839,977.1367992 999,839,977.1367992 999,839,977.1367992

שווי השוק הנוכחי של BobIsDead הוא $ 153.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 392.87. ההיצע במחזור של DEAD הוא 999.84M, עם היצע כולל של 999839977.1367992. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 153.69K.