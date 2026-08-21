BNBEE מחיר היום

מחיר BNBEE (BEE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BEE ל USD הוא $ 0 לכל BEE.

BNBEE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 135,278, עם היצע במחזור של 1.00B BEE. ב‑24 השעות האחרונות, BEE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00415301, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BEE נע ב -- בשעה האחרונה ו +8.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 8.01.

BNBEE (BEE) מידע שוק

שווי שוק $ 135.28K$ 135.28K $ 135.28K נפח (24 שעות) $ 8.01$ 8.01 $ 8.01 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 135.28K$ 135.28K $ 135.28K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BNBEE הוא $ 135.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.01. ההיצע במחזור של BEE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 135.28K.