Blue Agent מחיר היום

מחיר Blue Agent (BLUEAGENT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.92% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLUEAGENT ל USD הוא $ 0 לכל BLUEAGENT.

Blue Agent כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 41,390, עם היצע במחזור של 100.00B BLUEAGENT. ב‑24 השעות האחרונות, BLUEAGENT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BLUEAGENT נע ב +0.37% בשעה האחרונה ו +23.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Blue Agent (BLUEAGENT) מידע שוק

שווי שוק $ 41.39K$ 41.39K $ 41.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.39K$ 41.39K $ 41.39K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Blue Agent הוא $ 41.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLUEAGENT הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.39K.