BLOCKLORDS מחיר היום

מחיר BLOCKLORDS (LRDS) בזמן אמת היום הוא $ 0.01823928, עם שינוי של 3.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LRDS ל USD הוא $ 0.01823928 לכל LRDS.

BLOCKLORDS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 991,533, עם היצע במחזור של 54.36M LRDS. ב‑24 השעות האחרונות, LRDS סחר בין $ 0.0176255 (נמוך) ל $ 0.01837304 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.07, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01549617.

ביצועים לטווח קצר, LRDS נע ב +0.94% בשעה האחרונה ו +6.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 16.18K.

BLOCKLORDS (LRDS) מידע שוק

שווי שוק $ 991.53K$ 991.53K $ 991.53K נפח (24 שעות) $ 16.18K$ 16.18K $ 16.18K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M אספקת מחזור 54.36M 54.36M 54.36M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BLOCKLORDS הוא $ 991.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.18K. ההיצע במחזור של LRDS הוא 54.36M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.82M.