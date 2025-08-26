BitcoinX (BCX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00010431 24 שעות נמוך $ 0.00011487 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.104581 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001617 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.09% שינוי מחיר (1D) -7.66% שינוי מחיר (7D) -2.17%

BitcoinX (BCX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00010431. במהלך 24 השעות האחרונות, BCX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00010431 לבין שיא של $ 0.00011487, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BCXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.104581, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001617.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BCX השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, -7.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BitcoinX (BCX) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 19.36K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.90M אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 210,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BitcoinX הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 19.36K. ההיצע במחזור של BCX הוא 0.00, עם היצע כולל של 210000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.90M.