BitcoinII מחיר היום

מחיר BitcoinII (BC2) בזמן אמת היום הוא $ 0.262134, עם שינוי של 6.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BC2 ל USD הוא $ 0.262134 לכל BC2.

BitcoinII כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 648,368, עם היצע במחזור של 2.47M BC2. ב‑24 השעות האחרונות, BC2 סחר בין $ 0.244603 (נמוך) ל $ 0.303839 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.89, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.153103.

ביצועים לטווח קצר, BC2 נע ב +0.27% בשעה האחרונה ו +14.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 127.42K.

BitcoinII (BC2) מידע שוק

שווי שוק $ 648.37K$ 648.37K $ 648.37K נפח (24 שעות) $ 127.42K$ 127.42K $ 127.42K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 648.37K$ 648.37K $ 648.37K אספקת מחזור 2.47M 2.47M 2.47M אספקה כוללת 2,473,050.0 2,473,050.0 2,473,050.0

שווי השוק הנוכחי של BitcoinII הוא $ 648.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 127.42K. ההיצע במחזור של BC2 הוא 2.47M, עם היצע כולל של 2473050.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 648.37K.