Bitcoin on Base (BTCB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.23382 גבוה 24 שעות $ 0.25892 שיא כל הזמנים $ 0.977888 המחיר הנמוך ביותר $ 0.136227 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.90% שינוי מחיר (1D) -8.76% שינוי מחיר (7D) +1.75%

Bitcoin on Base (BTCB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.235477. במהלך 24 השעות האחרונות, BTCB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.23382 לבין שיא של $ 0.25892, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTCBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.977888, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.136227.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTCB השתנה ב -0.90% במהלך השעה האחרונה, -8.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitcoin on Base (BTCB) מידע שוק

שווי שוק $ 3.68M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.68M אספקת מחזור 15.63M אספקה כוללת 15,631,855.325371057

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin on Base הוא $ 3.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTCB הוא 15.63M, עם היצע כולל של 15631855.325371057. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.68M.