Bitcoin on Base סֵמֶל

Bitcoin on Base מחיר (BTCB)

לא רשום

1 BTCB ל USDמחיר חי:

$0.234799
$0.234799$0.234799
-9.00%1D
mexc
USD
Bitcoin on Base (BTCB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:10:50 (UTC+8)

Bitcoin on Base (BTCB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.23382
$ 0.23382$ 0.23382
24 שעות נמוך
$ 0.25892
$ 0.25892$ 0.25892
גבוה 24 שעות

$ 0.23382
$ 0.23382$ 0.23382

$ 0.25892
$ 0.25892$ 0.25892

$ 0.977888
$ 0.977888$ 0.977888

$ 0.136227
$ 0.136227$ 0.136227

-0.90%

-8.76%

+1.75%

+1.75%

Bitcoin on Base (BTCB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.235477. במהלך 24 השעות האחרונות, BTCB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.23382 לבין שיא של $ 0.25892, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BTCBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.977888, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.136227.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BTCB השתנה ב -0.90% במהלך השעה האחרונה, -8.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitcoin on Base (BTCB) מידע שוק

$ 3.68M
$ 3.68M$ 3.68M

--
----

$ 3.68M
$ 3.68M$ 3.68M

15.63M
15.63M 15.63M

15,631,855.325371057
15,631,855.325371057 15,631,855.325371057

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin on Base הוא $ 3.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BTCB הוא 15.63M, עם היצע כולל של 15631855.325371057. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.68M.

Bitcoin on Base (BTCB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bitcoin on Baseל USDהיה $ -0.0226161260351183.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitcoin on Base ל USDהיה . $ +0.0809077072.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitcoin on Base ל USDהיה $ +0.0720684658.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bitcoin on Baseל USDהיה $ +0.01482386400106776.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0226161260351183-8.76%
30 ימים$ +0.0809077072+34.36%
60 ימים$ +0.0720684658+30.61%
90 ימים$ +0.01482386400106776+6.72%

מה זהBitcoin on Base (BTCB)

Bitcoin on Base is your your second chance at Bitcoin. Buy BTCB, Hold BTCB, and get airdropped cbBTC. Wrapped Coinbase Bitcoin will be dropped twice a year to wallets holding atleast 2,400 BTCT tokens. Please update the description to the following: Bitcoin on Base (BTCB) combines the scarcity of Bitcoin with the speed, security and scalability of Base. Your second chance at Bitcoin has arrived.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Bitcoin on Base (BTCB) משאב

האתר הרשמי

Bitcoin on Baseתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bitcoin on Base (BTCB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bitcoin on Base (BTCB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bitcoin on Base.

בדוק את Bitcoin on Base תחזית המחיר עכשיו‏!

BTCB למטבעות מקומיים

Bitcoin on Base (BTCB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bitcoin on Base (BTCB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BTCB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bitcoin on Base (BTCB)

כמה שווה Bitcoin on Base (BTCB) היום?
החי BTCBהמחיר ב USD הוא 0.235477 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BTCB ל USD?
המחיר הנוכחי של BTCB ל USD הוא $ 0.235477. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bitcoin on Base?
שווי השוק של BTCB הוא $ 3.68M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BTCB?
ההיצע במחזור של BTCB הוא 15.63M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BTCB?
‏‏BTCB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.977888 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BTCB?
BTCB ‏‏רשם מחירATL של 0.136227 USD.
מהו נפח המסחר של BTCB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BTCB הוא -- USD.
האם BTCB יעלה השנה?
BTCB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BTCB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Bitcoin on Base (BTCB) עדכונים חשובים מהתעשייה

08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

