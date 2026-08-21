Bistroo מחיר היום

מחיר Bistroo (BIST) בזמן אמת היום הוא $ 0.00118578, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BIST ל USD הוא $ 0.00118578 לכל BIST.

Bistroo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 71,197, עם היצע במחזור של 60.04M BIST. ב‑24 השעות האחרונות, BIST סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.257443, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00117732.

ביצועים לטווח קצר, BIST נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 20.48.

Bistroo (BIST) מידע שוק

שווי שוק $ 71.20K$ 71.20K $ 71.20K נפח (24 שעות) $ 20.48$ 20.48 $ 20.48 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 118.58K$ 118.58K $ 118.58K אספקת מחזור 60.04M 60.04M 60.04M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bistroo הוא $ 71.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 20.48. ההיצע במחזור של BIST הוא 60.04M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 118.58K.