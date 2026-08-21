Billy Base מחיר היום

מחיר Billy Base (BILLY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.72% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BILLY ל USD הוא $ 0 לכל BILLY.

Billy Base כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 28,420, עם היצע במחזור של 964.92M BILLY. ב‑24 השעות האחרונות, BILLY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01033622, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BILLY נע ב +0.76% בשעה האחרונה ו +18.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Billy Base (BILLY) מידע שוק

שווי שוק $ 28.42K$ 28.42K $ 28.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.42K$ 28.42K $ 28.42K אספקת מחזור 964.92M 964.92M 964.92M אספקה כוללת 964,917,753.7618145 964,917,753.7618145 964,917,753.7618145

שווי השוק הנוכחי של Billy Base הוא $ 28.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BILLY הוא 964.92M, עם היצע כולל של 964917753.7618145. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.42K.