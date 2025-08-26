Big Back Bitcoin (BBBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.45% שינוי מחיר (1D) -8.60% שינוי מחיר (7D) -21.14% שינוי מחיר (7D) -21.14%

Big Back Bitcoin (BBBTC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BBBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BBBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BBBTC השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -8.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Big Back Bitcoin (BBBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 317.71K$ 317.71K $ 317.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 797.65K$ 797.65K $ 797.65K אספקת מחזור 8.36B 8.36B 8.36B אספקה כוללת 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Big Back Bitcoin הוא $ 317.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BBBTC הוא 8.36B, עם היצע כולל של 21000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 797.65K.