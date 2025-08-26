BHNetwork (BHAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.662444
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) -0.05%
שינוי מחיר (1D) -11.29%
שינוי מחיר (7D) -0.14%

BHNetwork (BHAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BHAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BHATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.662444, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BHAT השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -11.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BHNetwork (BHAT) מידע שוק

שווי שוק $ 125.50K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 125.50K
אספקת מחזור 176.99M
אספקה כוללת 176,986,663.0

שווי השוק הנוכחי של BHNetwork הוא $ 125.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BHAT הוא 176.99M, עם היצע כולל של 176986663.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 125.50K.