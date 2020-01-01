BHNetwork (BHAT) טוקנומיקה
What Is BH Network (BHAT-c1fde3)?
BH Network startup is a web 3.0 company hub that aims to build products on the Elrond Network blockchain. The main fuel for all these products will be the BHAT token - the utility governance token for the BH Network hub.
The first product focuses on fixing the problems of freelancers: They face FIAT marketplace issues such as high fees, bias toward established sellers, long wait times, and fraudulent chargebacks. Blockchain technology and custom algorithms will reduce those issues to almost zero, providing freelancers and their customers with a safe, fair, and fast new marketplace.
Second, the BHero Launchpad is a regulated incubator gateway for projects willing to enter into the cryptocurrency sphere. The team will rigorously vet each project before offering the most disruptive and valuable projects with assistance and guidance in becoming legally compliant and prepared in every aspect of web3 business before having the final step - the public sale within the launchpad.
BHNetwork (BHAT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BHNetwork (BHAT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
BHNetwork (BHAT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של BHNetwork (BHAT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של BHAT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות BHATהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את BHATטוקניומיקה, חקרו אתBHATהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
דף חיזוי המחירים שלנו BHAT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.