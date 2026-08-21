Bhipmunk מחיר היום

מחיר Bhipmunk (BHIPMUNK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BHIPMUNK ל USD הוא $ 0 לכל BHIPMUNK.

Bhipmunk כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,882, עם היצע במחזור של 1.00B BHIPMUNK. ב‑24 השעות האחרונות, BHIPMUNK סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00308112, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BHIPMUNK נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bhipmunk (BHIPMUNK) מידע שוק

שווי שוק $ 23.88K$ 23.88K $ 23.88K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.88K$ 23.88K $ 23.88K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bhipmunk הוא $ 23.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BHIPMUNK הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.88K.