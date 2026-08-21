BFIC Coin מחיר היום

מחיר BFIC Coin (BFIC) בזמן אמת היום הוא $ 0.238257, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BFIC ל USD הוא $ 0.238257 לכל BFIC.

BFIC Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 450,252, עם היצע במחזור של 1.89M BFIC. ב‑24 השעות האחרונות, BFIC סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 50.26, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.120209.

ביצועים לטווח קצר, BFIC נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BFIC Coin (BFIC) מידע שוק

שווי שוק $ 450.25K$ 450.25K $ 450.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.00M$ 5.00M $ 5.00M אספקת מחזור 1.89M 1.89M 1.89M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BFIC Coin הוא $ 450.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BFIC הוא 1.89M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.00M.