Bemo (BMTON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 3.1
גבוה 24 שעות $ 3.33
שיא כל הזמנים $ 3.72
המחיר הנמוך ביותר $ 2.73
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.45%
שינוי מחיר (1D) -5.10%
שינוי מחיר (7D) -6.17%

Bemo (BMTON) המחיר בזמן אמת של הוא $3.13. במהלך 24 השעות האחרונות, BMTON נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.1 לבין שיא של $ 3.33, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BMTONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.72, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.73.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BMTON השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -5.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bemo (BMTON) מידע שוק

שווי שוק $ 436.79K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 436.79K
אספקת מחזור 139.79K
אספקה כוללת 139,791.85565718

שווי השוק הנוכחי של Bemo הוא $ 436.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BMTON הוא 139.79K, עם היצע כולל של 139791.85565718. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 436.79K.