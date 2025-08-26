BelievePad (BPAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.48% שינוי מחיר (1D) -4.25% שינוי מחיר (7D) +8.52% שינוי מחיר (7D) +8.52%

BelievePad (BPAD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BPAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BPADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BPAD השתנה ב +0.48% במהלך השעה האחרונה, -4.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BelievePad (BPAD) מידע שוק

שווי שוק $ 37.73K$ 37.73K $ 37.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.73K$ 37.73K $ 37.73K אספקת מחזור 997.33M 997.33M 997.33M אספקה כוללת 997,330,791.329197 997,330,791.329197 997,330,791.329197

שווי השוק הנוכחי של BelievePad הוא $ 37.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BPAD הוא 997.33M, עם היצע כולל של 997330791.329197. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.73K.