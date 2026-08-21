Believe מחיר היום

מחיר Believe (BELIEVE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00124785, עם שינוי של 3.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BELIEVE ל USD הוא $ 0.00124785 לכל BELIEVE.

Believe כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,599,491, עם היצע במחזור של 1.28B BELIEVE. ב‑24 השעות האחרונות, BELIEVE סחר בין $ 0.00119088 (נמוך) ל $ 0.00128862 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.356908, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BELIEVE נע ב -0.93% בשעה האחרונה ו +0.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 205.72K.

Believe (BELIEVE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M נפח (24 שעות) $ 205.72K$ 205.72K $ 205.72K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M אספקת מחזור 1.28B 1.28B 1.28B אספקה כוללת 1,279,992,938.107323 1,279,992,938.107323 1,279,992,938.107323

שווי השוק הנוכחי של Believe הוא $ 1.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 205.72K. ההיצע במחזור של BELIEVE הוא 1.28B, עם היצע כולל של 1279992938.107323. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.60M.