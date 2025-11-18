Beets מחיר היום

מחיר Beets (BEETS) בזמן אמת היום הוא $ 0.01022522, עם שינוי של 5.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BEETS ל USD הוא $ 0.01022522 לכל BEETS.

Beets כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,819,368, עם היצע במחזור של 177.93M BEETS. ב‑24 השעות האחרונות, BEETS סחר בין $ 0.0099779 (נמוך) ל $ 0.01087185 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.084976, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00903191.

ביצועים לטווח קצר, BEETS נע ב -0.75% בשעה האחרונה ו -22.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Beets (BEETS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.49M$ 2.49M $ 2.49M אספקת מחזור 177.93M 177.93M 177.93M אספקה כוללת 243,555,253.0 243,555,253.0 243,555,253.0

שווי השוק הנוכחי של Beets הוא $ 1.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEETS הוא 177.93M, עם היצע כולל של 243555253.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.49M.