BEBE מחיר היום

מחיר BEBE (BEBE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.92% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BEBE ל USD הוא $ 0 לכל BEBE.

BEBE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 147,631, עם היצע במחזור של 88.89T BEBE. ב‑24 השעות האחרונות, BEBE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BEBE נע ב -0.43% בשעה האחרונה ו +13.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BEBE (BEBE) מידע שוק

שווי שוק $ 147.63K$ 147.63K $ 147.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 147.63K$ 147.63K $ 147.63K אספקת מחזור 88.89T 88.89T 88.89T אספקה כוללת 88,888,888,888,888.0 88,888,888,888,888.0 88,888,888,888,888.0

שווי השוק הנוכחי של BEBE הוא $ 147.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEBE הוא 88.89T, עם היצע כולל של 88888888888888.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 147.63K.