Bear On Pole מחיר היום

מחיר Bear On Pole (BOP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOP ל USD הוא $ 0 לכל BOP.

Bear On Pole כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,369, עם היצע במחזור של 961.69M BOP. ב‑24 השעות האחרונות, BOP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00373512, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BOP נע ב +0.03% בשעה האחרונה ו +23.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bear On Pole (BOP) מידע שוק

שווי שוק $ 30.37K$ 30.37K $ 30.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.37K$ 30.37K $ 30.37K אספקת מחזור 961.69M 961.69M 961.69M אספקה כוללת 961,687,287.160338 961,687,287.160338 961,687,287.160338

שווי השוק הנוכחי של Bear On Pole הוא $ 30.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOP הוא 961.69M, עם היצע כולל של 961687287.160338. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.37K.