Based Hoppy מחיר היום

מחיר Based Hoppy (HOPPY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOPPY ל USD הוא $ 0 לכל HOPPY.

Based Hoppy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,649, עם היצע במחזור של 963.09M HOPPY. ב‑24 השעות האחרונות, HOPPY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.004644, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HOPPY נע ב -2.56% בשעה האחרונה ו +24.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Based Hoppy (HOPPY) מידע שוק

שווי שוק $ 20.65K$ 20.65K $ 20.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.65K$ 20.65K $ 20.65K אספקת מחזור 963.09M 963.09M 963.09M אספקה כוללת 963,094,227.9446841 963,094,227.9446841 963,094,227.9446841

שווי השוק הנוכחי של Based Hoppy הוא $ 20.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOPPY הוא 963.09M, עם היצע כולל של 963094227.9446841. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.65K.