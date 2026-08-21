Based Chimp מחיר היום

מחיר Based Chimp (CHIMP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHIMP ל USD הוא $ 0 לכל CHIMP.

Based Chimp כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,212, עם היצע במחזור של 1.00B CHIMP. ב‑24 השעות האחרונות, CHIMP סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CHIMP נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Based Chimp (CHIMP) מידע שוק

שווי שוק $ 27.21K$ 27.21K $ 27.21K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.21K$ 27.21K $ 27.21K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Based Chimp הוא $ 27.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHIMP הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.21K.