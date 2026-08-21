Base Inu מחיר היום

מחיר Base Inu (BINU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BINU ל USD הוא $ 0 לכל BINU.

Base Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,634.66, עם היצע במחזור של 1.00T BINU. ב‑24 השעות האחרונות, BINU סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BINU נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Base Inu (BINU) מידע שוק

שווי שוק $ 15.63K$ 15.63K $ 15.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.63K$ 15.63K $ 15.63K אספקת מחזור 1.00T 1.00T 1.00T אספקה כוללת 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Base Inu הוא $ 15.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BINU הוא 1.00T, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.63K.