BarnBridge מחיר היום

מחיר BarnBridge (BOND) בזמן אמת היום הוא $ 0.0335536, עם שינוי של 2.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOND ל USD הוא $ 0.0335536 לכל BOND.

BarnBridge כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 335,538, עם היצע במחזור של 10.00M BOND. ב‑24 השעות האחרונות, BOND סחר בין $ 0.03337443 (נמוך) ל $ 0.03446867 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 185.69, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01202086.

ביצועים לטווח קצר, BOND נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו -6.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 369.04.

BarnBridge (BOND) מידע שוק

שווי שוק $ 335.54K$ 335.54K $ 335.54K נפח (24 שעות) $ 369.04$ 369.04 $ 369.04 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 335.54K$ 335.54K $ 335.54K אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BarnBridge הוא $ 335.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 369.04. ההיצע במחזור של BOND הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 335.54K.