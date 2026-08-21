balajis מחיר היום

מחיר balajis (BALAJIS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BALAJIS ל USD הוא $ 0 לכל BALAJIS.

balajis כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 255,951, עם היצע במחזור של 1.00B BALAJIS. ב‑24 השעות האחרונות, BALAJIS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02405207, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BALAJIS נע ב -0.65% בשעה האחרונה ו +19.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 163.04.

balajis (BALAJIS) מידע שוק

שווי שוק $ 255.95K$ 255.95K $ 255.95K נפח (24 שעות) $ 163.04$ 163.04 $ 163.04 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 255.95K$ 255.95K $ 255.95K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של balajis הוא $ 255.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 163.04. ההיצע במחזור של BALAJIS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 255.95K.