BabyPepe מחיר היום

מחיר BabyPepe (BABYPEPE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BABYPEPE ל USD הוא $ 0 לכל BABYPEPE.

BabyPepe כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 72,943, עם היצע במחזור של 4,206.91T BABYPEPE. ב‑24 השעות האחרונות, BABYPEPE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BABYPEPE נע ב +0.37% בשעה האחרונה ו +22.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BabyPepe (BABYPEPE) מידע שוק

שווי שוק $ 72.94K$ 72.94K $ 72.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 72.94K$ 72.94K $ 72.94K אספקת מחזור 4,206.91T 4,206.91T 4,206.91T אספקה כוללת 4.20690800850707e+15 4.20690800850707e+15 4.20690800850707e+15

שווי השוק הנוכחי של BabyPepe הוא $ 72.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABYPEPE הוא 4,206.91T, עם היצע כולל של 4.20690800850707e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 72.94K.