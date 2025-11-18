Babel מחיר היום

מחיר Babel (BABEL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00004351, עם שינוי של 1.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BABEL ל USD הוא $ 0.00004351 לכל BABEL.

Babel כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 43,508, עם היצע במחזור של 1.00B BABEL. ב‑24 השעות האחרונות, BABEL סחר בין $ 0.00003919 (נמוך) ל $ 0.00004433 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00056466, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002184.

ביצועים לטווח קצר, BABEL נע ב -1.47% בשעה האחרונה ו -34.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Babel (BABEL) מידע שוק

שווי שוק $ 43.51K$ 43.51K $ 43.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 43.51K$ 43.51K $ 43.51K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Babel הוא $ 43.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BABEL הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.51K.