Aster INU מחיר היום

מחיר Aster INU (ASTERINU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ASTERINU ל USD הוא $ 0 לכל ASTERINU.

Aster INU כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 64,582, עם היצע במחזור של 990.00M ASTERINU. ב‑24 השעות האחרונות, ASTERINU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00785063, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ASTERINU נע ב +0.49% בשעה האחרונה ו +4.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Aster INU (ASTERINU) מידע שוק

שווי שוק $ 64.58K$ 64.58K $ 64.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 64.58K$ 64.58K $ 64.58K אספקת מחזור 990.00M 990.00M 990.00M אספקה כוללת 989,999,899.6374745 989,999,899.6374745 989,999,899.6374745

שווי השוק הנוכחי של Aster INU הוא $ 64.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASTERINU הוא 990.00M, עם היצע כולל של 989999899.6374745. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 64.58K.