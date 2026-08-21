ARSe Digital מחיר היום

מחיר ARSe Digital (ARSE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARSE ל USD הוא $ 0 לכל ARSE.

ARSe Digital כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 77,527, עם היצע במחזור של 122.73M ARSE. ב‑24 השעות האחרונות, ARSE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ARSE נע ב -0.95% בשעה האחרונה ו -0.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 12.03K.

ARSe Digital (ARSE) מידע שוק

שווי שוק $ 77.53K$ 77.53K $ 77.53K נפח (24 שעות) $ 12.03K$ 12.03K $ 12.03K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 77.53K$ 77.53K $ 77.53K אספקת מחזור 122.73M 122.73M 122.73M אספקה כוללת 122,731,869.43 122,731,869.43 122,731,869.43

שווי השוק הנוכחי של ARSe Digital הוא $ 77.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.03K. ההיצע במחזור של ARSE הוא 122.73M, עם היצע כולל של 122731869.43. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.53K.