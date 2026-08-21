Archway מחיר היום

מחיר Archway (ARCH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARCH ל USD הוא $ 0 לכל ARCH.

Archway כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 125,789, עם היצע במחזור של 290.44M ARCH. ב‑24 השעות האחרונות, ARCH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.277883, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ARCH נע ב -0.26% בשעה האחרונה ו +1.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 484.20.

Archway (ARCH) מידע שוק

שווי שוק $ 125.79K$ 125.79K $ 125.79K נפח (24 שעות) $ 484.20$ 484.20 $ 484.20 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 433.09K$ 433.09K $ 433.09K אספקת מחזור 290.44M 290.44M 290.44M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Archway הוא $ 125.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 484.20. ההיצע במחזור של ARCH הוא 290.44M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 433.09K.