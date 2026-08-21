ARBUZ מחיר היום

מחיר ARBUZ (ARBUZ) בזמן אמת היום הוא $ 0.01182439, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARBUZ ל USD הוא $ 0.01182439 לכל ARBUZ.

ARBUZ כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 47,296, עם היצע במחזור של 4.00M ARBUZ. ב‑24 השעות האחרונות, ARBUZ סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.44, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00349618.

ביצועים לטווח קצר, ARBUZ נע ב -- בשעה האחרונה ו +2.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.68.

ARBUZ (ARBUZ) מידע שוק

שווי שוק $ 47.30K$ 47.30K $ 47.30K נפח (24 שעות) $ 6.68$ 6.68 $ 6.68 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 47.30K$ 47.30K $ 47.30K אספקת מחזור 4.00M 4.00M 4.00M אספקה כוללת 3,999,899.0 3,999,899.0 3,999,899.0

שווי השוק הנוכחי של ARBUZ הוא $ 47.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.68. ההיצע במחזור של ARBUZ הוא 4.00M, עם היצע כולל של 3999899.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.30K.