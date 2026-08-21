Arai מחיר היום

מחיר Arai (AA) בזמן אמת היום הוא $ 0.01001263, עם שינוי של 18.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AA ל USD הוא $ 0.01001263 לכל AA.

Arai כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,446,960, עם היצע במחזור של 144.50M AA. ב‑24 השעות האחרונות, AA סחר בין $ 0.00980948 (נמוך) ל $ 0.01267937 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.194897, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00407646.

ביצועים לטווח קצר, AA נע ב -1.33% בשעה האחרונה ו -52.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 515.05K.

Arai (AA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M נפח (24 שעות) $ 515.05K$ 515.05K $ 515.05K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.01M$ 10.01M $ 10.01M אספקת מחזור 144.50M 144.50M 144.50M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Arai הוא $ 1.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 515.05K. ההיצע במחזור של AA הוא 144.50M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.01M.