ApeWifHat מחיר היום

מחיר ApeWifHat (APEWIFHAT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ APEWIFHAT ל USD הוא $ 0 לכל APEWIFHAT.

ApeWifHat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 46,946, עם היצע במחזור של 100.00T APEWIFHAT. ב‑24 השעות האחרונות, APEWIFHAT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, APEWIFHAT נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו +17.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ApeWifHat (APEWIFHAT) מידע שוק

שווי שוק $ 46.95K$ 46.95K $ 46.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.95K$ 46.95K $ 46.95K אספקת מחזור 100.00T 100.00T 100.00T אספקה כוללת 99,999,911,418,655.0 99,999,911,418,655.0 99,999,911,418,655.0

שווי השוק הנוכחי של ApeWifHat הוא $ 46.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של APEWIFHAT הוא 100.00T, עם היצע כולל של 99999911418655.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.95K.