ApeStrategy מחיר היום

מחיר ApeStrategy (APESTR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00178908, עם שינוי של 7.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ APESTR ל USD הוא $ 0.00178908 לכל APESTR.

ApeStrategy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,702,774, עם היצע במחזור של 955.17M APESTR. ב‑24 השעות האחרונות, APESTR סחר בין $ 0.00175868 (נמוך) ל $ 0.00193925 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0246464, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00159545.

ביצועים לטווח קצר, APESTR נע ב +0.18% בשעה האחרונה ו -18.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ApeStrategy (APESTR) מידע שוק

