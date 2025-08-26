Ape Man מחיר (APEMAN)
Ape Man (APEMAN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, APEMAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. APEMANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, APEMAN השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, -11.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Ape Man הוא $ 150.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של APEMAN הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 150.12K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Ape Manל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלApe Man ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלApe Man ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ape Manל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-11.87%
|30 ימים
|$ 0
|-24.88%
|60 ימים
|$ 0
|-42.24%
|90 ימים
|$ 0
|--
Here’s a concise version in English with approximately 400 characters: --- **$APEMAN: Unleash Your Instincts** Inspired by viral artist Matt Furie, creator of $PEPE, $BRETT, and $WOLF, $APEMAN is all about primal instinct and reacting in the moment. No taxes, no fees—just pure community-driven culture. Join the movement where memes meet freedom, uniting people through creativity, laughter, and spontaneity. $APEMAN isn’t just a token—it’s a way of life.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
