Annika מחיר היום

מחיר Annika (ANI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANI ל USD הוא $ 0 לכל ANI.

Annika כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,598, עם היצע במחזור של 850.92M ANI. ב‑24 השעות האחרונות, ANI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ANI נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו +13.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Annika (ANI) מידע שוק

שווי שוק $ 25.60K$ 25.60K $ 25.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.07K$ 27.07K $ 27.07K אספקת מחזור 850.92M 850.92M 850.92M אספקה כוללת 899,915,365.45425 899,915,365.45425 899,915,365.45425

שווי השוק הנוכחי של Annika הוא $ 25.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANI הוא 850.92M, עם היצע כולל של 899915365.45425. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.07K.