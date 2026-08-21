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מחיר ANI Token בזמן אמת היום הוא 0.00269114 USD.ANI שווי השוק הוא 257,363 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר ANI ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר ANI Token בזמן אמת היום הוא 0.00269114 USD.ANI שווי השוק הוא 257,363 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר ANI ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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ANI Token סֵמֶל

ANI Token מחיר (ANI)

לא רשום

1 ANI ל USDמחיר חי:

$0.00263773
$0.00263773$0.00263773
+0.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
ANI Token (ANI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 13:02:09 (UTC+8)

ANI Token מחיר היום

מחיר ANI Token (ANI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00269114, עם שינוי של 2.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANI ל USD הוא $ 0.00269114 לכל ANI.

ANI Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 257,363, עם היצע במחזור של 95.63M ANI. ב‑24 השעות האחרונות, ANI סחר בין $ 0.00263489 (נמוך) ל $ 0.00269289 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00534324, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ANI נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +2.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 28.71.

ANI Token (ANI) מידע שוק

$ 257.36K
$ 257.36K$ 257.36K

$ 28.71
$ 28.71$ 28.71

$ 257.36K
$ 257.36K$ 257.36K

95.63M
95.63M 95.63M

95,633,635.46919787
95,633,635.46919787 95,633,635.46919787

שווי השוק הנוכחי של ANI Token הוא $ 257.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 28.71. ההיצע במחזור של ANI הוא 95.63M, עם היצע כולל של 95633635.46919787. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 257.36K.

ANI Token היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00263489
$ 0.00263489$ 0.00263489
24 שעות נמוך
$ 0.00269289
$ 0.00269289$ 0.00269289
גבוה 24 שעות

$ 0.00263489
$ 0.00263489$ 0.00263489

$ 0.00269289
$ 0.00269289$ 0.00269289

$ 0.00534324
$ 0.00534324$ 0.00534324

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+2.12%

+2.07%

+2.07%

ANI Token (ANI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ANI Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלANI Token ל USDהיה . $ +0.0000239013.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלANI Token ל USDהיה $ -0.0000109284.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ANI Tokenל USDהיה $ -0.00000008849549397.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+2.12%
30 ימים$ +0.0000239013+0.89%
60 ימים$ -0.0000109284-0.40%
90 ימים$ -0.00000008849549397-0.00%

תחזית מחיר עבור ANI Token

ANI Token (ANI) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ANI הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
ANI Token (ANI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של ANI Token עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר ANI Token תגיע ב 2026–2027? בקר בדף ANI תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על ANI Token תחזית מחיר.

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אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ANI Token

העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 13:02:09 (UTC+8)

ANI Token (ANI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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