ANI Token מחיר היום

מחיר ANI Token (ANI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00269114, עם שינוי של 2.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANI ל USD הוא $ 0.00269114 לכל ANI.

ANI Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 257,363, עם היצע במחזור של 95.63M ANI. ב‑24 השעות האחרונות, ANI סחר בין $ 0.00263489 (נמוך) ל $ 0.00269289 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00534324, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ANI נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +2.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 28.71.

ANI Token (ANI) מידע שוק

שווי שוק $ 257.36K$ 257.36K $ 257.36K נפח (24 שעות) $ 28.71$ 28.71 $ 28.71 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 257.36K$ 257.36K $ 257.36K אספקת מחזור 95.63M 95.63M 95.63M אספקה כוללת 95,633,635.46919787 95,633,635.46919787 95,633,635.46919787

שווי השוק הנוכחי של ANI Token הוא $ 257.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 28.71. ההיצע במחזור של ANI הוא 95.63M, עם היצע כולל של 95633635.46919787. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 257.36K.