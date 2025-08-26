ANGLE (ANGLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01461844 $ 0.01461844 $ 0.01461844 24 שעות נמוך $ 0.01530103 $ 0.01530103 $ 0.01530103 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01461844$ 0.01461844 $ 0.01461844 גבוה 24 שעות $ 0.01530103$ 0.01530103 $ 0.01530103 שיא כל הזמנים $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01116791$ 0.01116791 $ 0.01116791 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.11% שינוי מחיר (1D) -3.94% שינוי מחיר (7D) -5.73% שינוי מחיר (7D) -5.73%

ANGLE (ANGLE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01463384. במהלך 24 השעות האחרונות, ANGLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01461844 לבין שיא של $ 0.01530103, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ANGLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.33, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01116791.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ANGLE השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -3.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ANGLE (ANGLE) מידע שוק

שווי שוק $ 2.95M$ 2.95M $ 2.95M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.65M$ 14.65M $ 14.65M אספקת מחזור 201.48M 201.48M 201.48M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ANGLE הוא $ 2.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANGLE הוא 201.48M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.65M.