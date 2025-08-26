Ample (AMPD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.78% שינוי מחיר (1D) -10.26% שינוי מחיר (7D) +10.87% שינוי מחיר (7D) +10.87%

Ample (AMPD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AMPD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AMPDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AMPD השתנה ב +0.78% במהלך השעה האחרונה, -10.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ample (AMPD) מידע שוק

שווי שוק $ 530.16K$ 530.16K $ 530.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 552.84K$ 552.84K $ 552.84K אספקת מחזור 958.98M 958.98M 958.98M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ample הוא $ 530.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMPD הוא 958.98M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 552.84K.