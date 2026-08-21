Altcoin מחיר היום

מחיר Altcoin (ALT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALT ל USD הוא $ 0 לכל ALT.

Altcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 77,955, עם היצע במחזור של 894.54M ALT. ב‑24 השעות האחרונות, ALT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.193011, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ALT נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו +13.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Altcoin (ALT) מידע שוק

שווי שוק $ 77.96K$ 77.96K $ 77.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 77.96K$ 77.96K $ 77.96K אספקת מחזור 894.54M 894.54M 894.54M אספקה כוללת 894,535,535.712462 894,535,535.712462 894,535,535.712462

שווי השוק הנוכחי של Altcoin הוא $ 77.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALT הוא 894.54M, עם היצע כולל של 894535535.712462. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.96K.