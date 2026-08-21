Alpha מחיר היום

מחיר Alpha (ALPHA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALPHA ל USD הוא $ 0 לכל ALPHA.

Alpha כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 202,378, עם היצע במחזור של 794.00M ALPHA. ב‑24 השעות האחרונות, ALPHA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.216, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ALPHA נע ב +0.40% בשעה האחרונה ו +18.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 81.85K.

Alpha (ALPHA) מידע שוק

שווי שוק $ 202.38K$ 202.38K $ 202.38K נפח (24 שעות) $ 81.85K$ 81.85K $ 81.85K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 202.38K$ 202.38K $ 202.38K אספקת מחזור 794.00M 794.00M 794.00M אספקה כוללת 794,003,898.663666 794,003,898.663666 794,003,898.663666

שווי השוק הנוכחי של Alpha הוא $ 202.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 81.85K. ההיצע במחזור של ALPHA הוא 794.00M, עם היצע כולל של 794003898.663666. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 202.38K.