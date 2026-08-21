Almanak מחיר היום

מחיר Almanak (ALMANAK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALMANAK ל USD הוא $ 0 לכל ALMANAK.

Almanak כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 143,229, עם היצע במחזור של 268.80M ALMANAK. ב‑24 השעות האחרונות, ALMANAK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.173061, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ALMANAK נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +18.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 10.92.

Almanak (ALMANAK) מידע שוק

שווי שוק $ 143.23K$ 143.23K $ 143.23K נפח (24 שעות) $ 10.92$ 10.92 $ 10.92 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 532.85K$ 532.85K $ 532.85K אספקת מחזור 268.80M 268.80M 268.80M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Almanak הוא $ 143.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.92. ההיצע במחזור של ALMANAK הוא 268.80M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 532.85K.