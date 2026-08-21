Alloca מחיר היום

מחיר Alloca (ALLOCA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALLOCA ל USD הוא $ 0 לכל ALLOCA.

Alloca כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 45,268, עם היצע במחזור של 56.29M ALLOCA. ב‑24 השעות האחרונות, ALLOCA סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.15777, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ALLOCA נע ב -- בשעה האחרונה ו +2.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.02.

Alloca (ALLOCA) מידע שוק

שווי שוק $ 45.27K$ 45.27K $ 45.27K נפח (24 שעות) $ 2.02$ 2.02 $ 2.02 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 80.41K$ 80.41K $ 80.41K אספקת מחזור 56.29M 56.29M 56.29M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Alloca הוא $ 45.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.02. ההיצע במחזור של ALLOCA הוא 56.29M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 80.41K.