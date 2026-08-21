Allbridge Zero מחיר היום

מחיר Allbridge Zero (ABR0) בזמן אמת היום הוא $ 0.04660973, עם שינוי של 6.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ABR0 ל USD הוא $ 0.04660973 לכל ABR0.

Allbridge Zero כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 952,590, עם היצע במחזור של 20.44M ABR0. ב‑24 השעות האחרונות, ABR0 סחר בין $ 0.03920218 (נמוך) ל $ 0.05004 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 9.66, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00778054.

ביצועים לטווח קצר, ABR0 נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -13.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.62K.

Allbridge Zero (ABR0) מידע שוק

שווי שוק $ 952.59K$ 952.59K $ 952.59K נפח (24 שעות) $ 1.62K$ 1.62K $ 1.62K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.55M$ 4.55M $ 4.55M אספקת מחזור 20.44M 20.44M 20.44M אספקה כוללת 97,650,071.8864952 97,650,071.8864952 97,650,071.8864952

שווי השוק הנוכחי של Allbridge Zero הוא $ 952.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.62K. ההיצע במחזור של ABR0 הוא 20.44M, עם היצע כולל של 97650071.8864952. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.55M.