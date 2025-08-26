עוד על AJNA

AJNA מידע על מחיר

AJNA מסמך לבן

AJNA אתר רשמי

AJNA טוקניומיקה

AJNA תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Ajna Protocol סֵמֶל

Ajna Protocol מחיר (AJNA)

לא רשום

1 AJNA ל USDמחיר חי:

$0.00582767
$0.00582767$0.00582767
-0.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Ajna Protocol (AJNA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:05:46 (UTC+8)

Ajna Protocol (AJNA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00579923
$ 0.00579923$ 0.00579923
24 שעות נמוך
$ 0.00585884
$ 0.00585884$ 0.00585884
גבוה 24 שעות

$ 0.00579923
$ 0.00579923$ 0.00579923

$ 0.00585884
$ 0.00585884$ 0.00585884

$ 0.438738
$ 0.438738$ 0.438738

$ 0
$ 0$ 0

+0.36%

-0.52%

-8.43%

-8.43%

Ajna Protocol (AJNA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00582364. במהלך 24 השעות האחרונות, AJNA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00579923 לבין שיא של $ 0.00585884, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AJNAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.438738, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AJNA השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, -0.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ajna Protocol (AJNA) מידע שוק

$ 4.54M
$ 4.54M$ 4.54M

--
----

$ 5.77M
$ 5.77M$ 5.77M

779.27M
779.27M 779.27M

991,156,494.0939584
991,156,494.0939584 991,156,494.0939584

שווי השוק הנוכחי של Ajna Protocol הוא $ 4.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AJNA הוא 779.27M, עם היצע כולל של 991156494.0939584. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.77M.

Ajna Protocol (AJNA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ajna Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAjna Protocol ל USDהיה . $ +0.0032496674.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAjna Protocol ל USDהיה $ +0.0015024472.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ajna Protocolל USDהיה $ -0.001680385819221853.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.52%
30 ימים$ +0.0032496674+55.80%
60 ימים$ +0.0015024472+25.80%
90 ימים$ -0.001680385819221853-22.39%

מה זהAjna Protocol (AJNA)

The Ajna protocol facilitates peer-to-pool secured loans without governance and without external price feeds. Current lending and borrowing protocols which utilize smart contracts require active governance (e.g. to set rates and to update contracts) and/or rely on external price feeds (such as oracles like Chainlink). Because the pricing of collateral and parameterization of loans are left to subjective decision making through governance rather than market forces, these protocols carry both solvency and liquidity risk. Governance and maintenance overhead create barriers to entry in the market for lending and borrowing of on-chain assets. Ajna solves these problems with its unique design, which is defined by the following features: Permissionless pool creation: Much like the popular DeFi primitive, the “automated market maker,” AMM, Ajna pools exist in unique pairs: quote token, provided by lenders and collateral token, provided by borrowers. Pools allow lenders to assess borrower demand for their quote token and for borrowers to assess lender demand for loans backed by their collateral. Pools are created permissionlessly, meaning anyone can create a pool to borrow arbitrary fungible tokens using arbitrary fungible or non-fungible tokens as collateral. Therefore, no governance process is needed to whitelist approved tokens. Price specified lending: Ajna replaces external price feeds (oracles) by allowing lenders to input the price at which they’re willing to lend. This price is the amount of quote token (i.e. the token they are lending) they are willing to lend per unit of collateral pledged by the borrower. For example, if a lender deposits at price 100, they are willing to lend 100 units of quote token per one unit of collateral. Ajna pools separate prices into predefined buckets to reduce the complexity of the protocol, prices are therefore hereon referred to as “buckets”. Borrowers are then able to borrow from the aggregated liquidity of these various buckets.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Ajna Protocol (AJNA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Ajna Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ajna Protocol (AJNA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ajna Protocol (AJNA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ajna Protocol.

בדוק את Ajna Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

AJNA למטבעות מקומיים

Ajna Protocol (AJNA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ajna Protocol (AJNA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AJNA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ajna Protocol (AJNA)

כמה שווה Ajna Protocol (AJNA) היום?
החי AJNAהמחיר ב USD הוא 0.00582364 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AJNA ל USD?
המחיר הנוכחי של AJNA ל USD הוא $ 0.00582364. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ajna Protocol?
שווי השוק של AJNA הוא $ 4.54M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AJNA?
ההיצע במחזור של AJNA הוא 779.27M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AJNA?
‏‏AJNA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.438738 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AJNA?
AJNA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AJNA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AJNA הוא -- USD.
האם AJNA יעלה השנה?
AJNA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AJNA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:05:46 (UTC+8)

Ajna Protocol (AJNA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.