Ajna Protocol (AJNA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.00579923 גבוה 24 שעות $ 0.00585884 שיא כל הזמנים $ 0.438738 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.36% שינוי מחיר (1D) -0.52% שינוי מחיר (7D) -8.43%

Ajna Protocol (AJNA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00582364. במהלך 24 השעות האחרונות, AJNA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00579923 לבין שיא של $ 0.00585884, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AJNAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.438738, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AJNA השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, -0.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ajna Protocol (AJNA) מידע שוק

שווי שוק $ 4.54M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.77M אספקת מחזור 779.27M אספקה כוללת 991,156,494.0939584

שווי השוק הנוכחי של Ajna Protocol הוא $ 4.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AJNA הוא 779.27M, עם היצע כולל של 991156494.0939584. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.77M.